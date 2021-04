Estoy dispuesto a declarar y entregar información a la FGR: Yunes

El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó que se encuentra dispuesto a declarar y entregar información a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la investigación que realiza en su contra.

"Me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, institución que -estoy seguro- me solicitará información misma que entregaré de inmediato", indicó a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Precisó que la investigación de la FGR derivó de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre su gestión como extitular del ISSSTE.

"Hoy, 11 años y dos meses después, en pleno proceso electoral, se inicia una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por la UIF, institución que sacó del bote de la basura dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la simple razón de que no hay ningún delito que perseguir.

"No es casual que la denuncia de la UIF se ´filtre´ en plena campaña electoral y que -aunque yo no participo en actividades políticas- la misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como alcalde en funciones de la Ciudad de Veracruz", señaló.

Recordó que su gestión al frente del ISSSTE fue revisada tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin que las autoridades advirtieran alguna irregularidad.