Estudiante de Conalep ahorca a su compañero en NL; Fiscalía investiga

MONTERREY, NL., octubre 19 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales se ha difundido el video del momento en que un estudiante del Conalep "Raúl Rangel Frías", ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, ahorca a otro compañero dentro de un salón de clases.

En las imágenes se ve que la víctima, que viste una chamarra amarilla, se encuentra sentado viendo su celular. El agresor de playera blanca con mangas verdes se encuentra parado a su lado y en un segundo se le acerca, coloca su brazo alrededor de su cuello y comienza a asfixiarlo.

La víctima intenta quitar el brazo de su cuello pero no lo logra y al pasar los minutos se observa que comienza a perder el conocimiento, debido a la fuerza con que presionan su cuello.

Mientras el agresor continua presionando, la víctima se comienza a desmayar y a caer del asiento, momento en que es jalado al suelo.

Al ver que su compañero comenzaba a ponerse mal, el resto de los presentes, entre ellos mujeres, piden al agresor que lo suelte porque "se le paso la mano", sin embargo este no hace caso.?"Gera, Gera suéltalo wey", se escucha decir.

Momentos después se acerca otra persona, posiblemente otro estudiante, quien obliga al agresor a dejar al joven, quien se ve asustado. Luego de ser "salvado", el joven se recarga en una de las bancas e intenta recuperar el aliento.

"Era verguearlo, no matarlo", menciona quien está grabando mientras el resto de los presentes se ríen.

Usuarios de redes sociales han señalado que se trata de estudiantes de nuevo ingreso, además han pedido a las autoridades que el agresor reciba un castigo ejemplar.

"Eso es tentativa de homicidio, espero que hagan algo al respecto", "castigo ejemplar a los responsables", "Directo al penacho... esa lacra no puede andar libre en la calle", "Es el Conalep que clase de educación pueden esperar?", fueron algunos de los comentarios.

Fiscalía de NL investiga agresión

Tras la difusión del video, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que inicio una carpeta de investigación.

"En cuanto a la videograbación que circula en redes sobre la agresión a un estudiante del @CONALEP_Mex, se informa que se ha iniciado la carpeta de investigación por la noticia criminal en redes sociales", se lee en la cuenta de Twitter de la dependencia.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía del Estado tomó cartas en el asunto debido a la denuncia presentada por la madre de la víctima.

Además trascendió que fue girado un oficio a la Agencia Estatal de Investigaciones para que se aseguren las cámaras y aparatos celulares.

También se ordenó girar un oficio a la institución educativa y se citará a los agresores a comparecer ante la Fiscalía.