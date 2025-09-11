Estudiante del IPN con 99% de quemaduras podría ser trasladado a EU
Jovani Martínez, de 16 años, sufre graves quemaduras tras explosión en CDMX
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Jovani Martínez tiene 16 años y quiere estudiar Ingeniería. Viajaba en un camión del transporte público rumbo a su casa, cuando fue alcanzado por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en calzada Zaragoza.
"Tiene 99% de quemaduras, está gravísimo", dijo Carla, amiga de la hermana de Jovani, quien espera a las afueras del Hospital Magdalena de las Salinas.
Ambos viven en Ixtapaluca, Estado de México, y la calzada Zaragoza es su ruta de todos los días. Carla pasó por esa vialidad apenas 20 minutos antes del accidente.
A la familia de Jovani le ofrecieron trasladarlo a un hospital especializado en Texas, Estados Unidos, para continuar su tratamiento.
Sin embargo, Carla dice que deben evaluar su situación, por lo que su madre y su hermana esperan por el reporte médico al interior del instituto médico.
El joven estudia el tercer semestre en la vocacional 7. Aunque no lo conoce, su hermana le habla siempre de él y lo describe como alguien muy estudioso.
"Para mí es horrible, lamento mucho las perdidas. Yo pasé por allí, pero pasé antes, entonces la libré, pero es feo", expresó la joven.
Pidió a las personas acudir a donar sangre a los hospitales donde están atendiendo a los heridos, ya que lo están solicitando para su tratamiento.
