logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Estudiantes de Universidad del Bienestar Protestan en CDMX

Un grupo de estudiantes de la Universidad del Bienestar bloquea vialidad en CDMX en protesta por cambio de sede.

Por El Universal

Enero 20, 2026 12:58 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- Alrededor de 50 personas, identificadas como integrantes de la Universidad del Bienestar, realizaron este martes un bloqueo de la vialidad en Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización tuvo como motivo la inconformidad por el cambio de sede de la institución educativa a Texcoco, en el Estado de México, situación que, de acuerdo con los manifestantes, afecta su acceso y permanencia en las actividades académicas.

El cierre de la circulación provocó afectaciones viales en la zona, una de las más transitadas del primer cuadro de la capital. Elementos de la Subsecretaría de Tránsito acudieron al lugar para apoyar en la gestión vehicular y realizar desvíos con el fin de reducir el impacto a automovilistas y transporte público.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estudiantes de Universidad del Bienestar Protestan en CDMX
Estudiantes de Universidad del Bienestar Protestan en CDMX

Estudiantes de Universidad del Bienestar Protestan en CDMX

SLP

El Universal

Un grupo de estudiantes de la Universidad del Bienestar bloquea vialidad en CDMX en protesta por cambio de sede.

México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios
México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios

México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios

SLP

El Universal

Autoridades mexicanas entregaron a capos a Estados Unidos en un operativo coordinado.

Diputados reciben nombramiento de Gertz Manero como embajador
Diputados reciben nombramiento de Gertz Manero como embajador

Diputados reciben nombramiento de Gertz Manero como embajador

SLP

El Universal

La designación de Gertz Manero como embajador en el Reino Unido genera opiniones divididas en el ámbito político.

Nos sentimos solos y a la deriva: mexicanos en EU
Nos sentimos solos y a la deriva: mexicanos en EU

Nos sentimos solos y a la deriva: mexicanos en EU

SLP

El Universal

La comunidad de migrantes mexicanos en EU enfrenta una dura realidad de soledad y desamparo