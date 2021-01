Estuve a una distancia muy razonable del Presidente: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), aseguró que al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira del pasado fin de semana por Nuevo León mantuvo una distancia razonable, e informó que este miércoles se realizará otra prueba Covid.

En conferencia de prensa, la secretaria informó que el pasado domingo, cuando estaba en Monterrey, Nuevo León, a punto de tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México, el presidente López Obrador le llamó para informarle que había dado positivo a coronavirus, por lo que de inmediato llamó a su hija para que buscará al doctor que le ayuda en las pruebas Covid para que estuviera en su casa cuando llegara del viaje.

"Estuve a una distancia muy razonable del Presidente el viernes que estuve ahí; básicamente estaba el Presidente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Rosa Icela Rodríguez) y después estaba yo, y no volví a tener contacto con el Presiente.

"Inclusive ni el sábado ni el domingo, entonces fue una distancia muy considerable con la que estuve de distancia del Presiente, y me hice las pruebas y hoy me haré la siguiente".

El pasado viernes - dos días antes que el presidente López Obrador informara que había dado positivo a Covid - Olga Sánchez Cordero acompañó al Mandatario federal en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

En Palacio Nacional, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apuntó que los resultados de su prueba que difundió la Segob tenía la fecha del lunes 25 de enero porque el domingo por la noche que se la realizó la prueba, el laboratorio estaba cerrado.

"Cuando yo recibí la llamada del señor Presidente el domingo por la tarde, yo estaba todavía en Monterrey, tomé el vuelo para regresar a la Ciudad de México, en ese momento estaba prácticamente por tomar el vuelo y le llamé a mi hija y le dije que si podía estar el doctor que siempre nos ha estado atendiendo la pruebas del Covid en la casa.

"Cuando llegué yo del aeropuerto, ahí estaba (el doctor), me la tomé alrededor de las 8:30 de la noche del domingo, obviamente no estaba abierto el laboratorio en la noche del domingo, se procesó al día siguiente la prueba precisamente porque era domingo y en la noche", detalló.