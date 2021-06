EU emite alerta de viaje para zona fronteriza de Tamaulipas por ola de inseguridad

El gobierno de Estados Unidos, emitió una alerta para que sus ciudadanos no visiten la zona fronteriza de Tamaulipas, conformada por Reynosa, Río Bravo y Matamoros ante la ola de inseguridad que azota esta región.

Por medio de su página oficial, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, advierte que quienes deban viajar a estas ciudades para que se mantengan en alerta durante el día y de preferencia, no visitarlas de noche.

Lo anterior, luego de que Reynosa registró la masacre de 15 personas cometida por un comando el pasado 19 de junio.

"El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al estado de Tamaulipas debido a delitos y secuestros. Consulte el aviso de viajes de México para obtener más detalles", manifiesta el comunicado.

Se informa que se mantiene la recomendación en general de no viajar a Tamaulipas ante los constantes hechos de violencia en estas ciudades.

La página del Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, refiere: Ubicación: Reynosa, Tamaulipas. Evento: Cártel de violencia. A la luz de la violencia que ocurrió en Reynosa el 19 de junio, el personal del gobierno de Estados Unidos en Reynosa está temporalmente restringido de las operaciones de campo y los movimientos oficiales que no sean del hogar al trabajo´.

Se indica además que aquellos que elijan viajar a Reynosa, Río Bravo y las áreas circundantes deben permanecer atentos y mantener un mayor estado de conciencia debido a la mayor posibilidad de violencia entre las facciones rivales del cártel.

"Mantén a tus amigos y seres queridos informados sobre tu paradero, por teléfono, mensajes de texto y redes sociales, y hazles saber que estás a salvo, cuando sea posible. Asimismo, si es un ciudadano estadounidense que viaja o reside en México, inscríbase en el Programa de inscripción de viajero inteligente para recibir mensajes de seguridad y otra información de viaje", se indica en la alerta.