EU "no va a regañar" a México por manejo del tema migratorio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se equivocan aquellos que piensan que Estados Unidos va a "regañar" a México por el manejo del tema migratorio.

"Aclaro esto, porque los adversarios nuestros, los conservadores reaccionarios y sus voceros de la prensa 'fifí' siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos como lo fue a solicitar Krauze, que vinera el presidente Biden a llamarnos la atención o que nosotros entramos en componendas o negociaciones indignas, se equivocan".

Hoy martes Roberta Jacobson, coordinadora para asuntos de la frontera sur del gobierno de Estados Unidos, se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard para abordar la estrategia migratoria entre ambos países.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que México tiene una relación de respeto mutuo con Estados Unidos.

"Le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos de que no interfiera o no violente nuestros principios constitucionales de política exterior".

El presidente López Obrador señaló que en su última conversación con el presidente Biden reafirmó el compromiso de que se va a respetar la soberanía de nuestro país.

"Que se entienda que no establecemos relaciones indignas con ningún gobierno, ni con ningún grupo de interés creado".