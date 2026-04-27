Evacúan a 374 empleados por fuga de amoniaco en Escobedo

MONTERREY, NL., abril 27 (EL UNIVERSAL).- Una

provocó la

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dede una planta de una empacadora de carne, ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León.El incidente fue reportado alrededor de lasen la compañía ubicada sobre el, a la altura de la, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.Al lugar acudieron elementos de, quienes tras realizar una inspección con equipo especializadodel químico, por lo que se activaron losy se procedió aldel personal que se encontraba laborando.Inicialmente, los trabajadores fueron concentrados en el, sin embargo, debido a la, las autoridades determinarondel sitio para garantizar su seguridad.De acuerdo con los reportes, ninguno de los empleados presentó síntomas deni-----Toman medidas preventivasComo, personal de lasuspendió el suministro eléctrico en la planta, ante el riesgo de que representa la sustancia química por algún incendio o explosión.La empresa informó que, previo a la, se realizó elpara, en tanto se esperaba laen el ambiente.Hasta las primeras horas de la mañana, la zona permanecía acordonada y bajo, tras confirmarse quedentro de las instalaciones.