Sheinbaum habla sobre entrada de agentes de CIA en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

confía que la entrada de

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en Chihuahua sea aclarada y que la buenay con el embajador Ronald Douglas Johnson se mantenga en términos dey sinque Estados Unidos. Ellos no son más, o sea, no es un país que nos tenga que decir cómo nos comportamos. Nosotros con la frente en alto, en una. México es un gran país, respetado en el mundo entero, pero además esa es nuestra responsabilidad: darle a México la dignidad", expresó.Durante lade este lunes 27 de abril, la mandataria señaló que no tiene deseo de entablar un, sin embargo, pidióy hacer público por qué entraronsin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)."Laes de iguales, nunca bajando la cabeza. Somos un país que con todo el mundo es de igual a igual. Nada de que somos menos, ¿no? Esta idea que se promovió durante tantos años del mexicano abajo del nopal y que de este lado eran mexicanos flojos... Losson los mejores trabajadores del mundo. Sostienen lade aquí y sostienen lade allá", afirmó.La Jefa del Ejecutivo espera que el caso de agentes estadounidenses en el país no se repita y sea una excepción, algo que ha expresado el cancillercon ela través de una nota diplomática. Señaló que se buscará que se cumplan las leyes mexicanas, especialmente lay la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."¿Para qué vulnerar esasi estamos dando? Y no es que nosotros le demosa ellos, es que en conjunto en la relación bilateral estamos dandoen ambos países. Recientemente ha habido dos casos dede Estados Unidos hacia México", resaltó la mandataria.En, Sheinbaum Pardo pidió que no se vuelva a repetir una situación como esta y se garantice una relación deentre ambos países- "Presidenta, ¿su relación con else mantendrá igual o habrá un distanciamiento?", se le preguntó.- "No, esperemos que este asunto se aclare y que sigamos colaborando y coordinándonos. Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con los Estados Unidos. Pero sí, tenemos que ser muy claros y hacer público todo esto que se presentó", contestó la presidenta.La mandataria indicó que en gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantenían una relación de, algo que, dijo, cambió con la llegada del expresidente. Tras hacer un repaso por el camino de México para recuperar su independencia, expresó que espera que no se lastime la confianza entre las naciones.Por otro lado, precisó que el cumplimiento de las leyes también debe darse por parte de autoridades mexicanas, por lo que aseguró que no se trata de un llamado en especial a la gobernadora panista de Chihuahua,, sino a todos los"No es un asunto de una persona, es un asunto de la defensa dely la. No se puede hablar delpara unas cosas y para otras no. Y que esta situación que se presentó en particular con el gobierno de Estados Unidos sea algo de excepción y que se cumpla realmente con la Constitución y las leyes y laque tenemos que está dandoen el marco del respeto a nuestra", dijo.