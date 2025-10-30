Evacúan clínica del ISSSTE en Tlatelolco por amenaza de bomba
Una clínica del ISSSTE en Tlatelolco fue evacuada tras una amenaza de bomba encontrada en los baños
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mañana de este miércoles, una clínica perteneciente al ISSSTE, ubicada en Tlatelolco, fue evacuada por una amenaza de bomba.
La alerta en el Hospital de Especialidades Dentales "Doctor Honorato Villa Acosta" se dio aproximadamente a las 11 de la mañana.
Personal de la clínica encontró un mensaje en los baños sobre una presunta amenaza de bomba, informaron.
Trabajadores y pacientes fueron evacuados del hospital ubicado en la primera sección de Tlatelolco.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Personal de la Policía capitalina acudió al lugar y descartó la existencia de algún explosivo.
El servicio médico fue suspendido por el resto del día, y se reanudará hasta mañana viernes, confirmó personal del ISSSTE en el lugar.
no te pierdas estas noticias
Evacúan clínica del ISSSTE en Tlatelolco por amenaza de bomba
El Universal
Una clínica del ISSSTE en Tlatelolco fue evacuada tras una amenaza de bomba encontrada en los baños
Sheinbaum Pardo defiende la construcción del AIFA
El Universal
Sheinbaum Pardo expone razones detrás de la elección del AIFA en lugar de Texcoco.
Crecen las exportaciones mexicanas a pesar de los aranceles
El Universal
El presidente del Comce resalta la importancia del sector exportador en la economía mexicana