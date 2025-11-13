logo pulso
Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Nacional

Evacúan jardín de niños tras explosión de transformador en Hermosillo

48 menores y 23 adultos evacuados tras explosión en Hermosillo

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 08:14 p.m.
A
Evacúan jardín de niños tras explosión de transformador en Hermosillo

HERMOSILLO, Son., noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Un total de 48 menores del jardín de niños "Burbujas", ocho trabajadores del plantel y 15 adultos mayores de la "Casa de los Abuelos Olivare"s fueron evacuados este jueves 13 de noviembre, luego de la explosión de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Olivares.

El incidente ocurrió en las calles Tabasco y Olivares, a dos cuadras del preescolar, provocando fallas eléctricas en los dos edificios y obligando al cierre total de ambas vialidades mientras se realizaban las labores de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, un ave habría tocado el transformador, provocando un corto circuito que derivó en la explosión.

Bomberos de Hermosillo y personal de emergencias acudieron al lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.

Las autoridades confirmaron que la evacuación se realizó de manera preventiva y no se registraron personas lesionadas ni daños mayores.

Personal de la CFE trabajó en la reparación del equipo afectado para restablecer el suministro eléctrico en la zona.

SLP

El Universal

48 menores y 23 adultos evacuados tras explosión en Hermosillo

