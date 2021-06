Evalúan demandar a Bejarano y Padierna por influir en captura de Alejandra Barrios

Javier Sánchez Becerra, esposo de Alejandra Barrios Richard, comentó que analizarán —junto con sus abogados— interponer una denuncia contra René Bejarano y Dolores Padierna, debido a que, presuntamente, han estado involucrados en los hechos por los cuales la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ha detenido no solamente a su pareja, sino también a su hija Diana Sánchez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sánchez Becerra narró que Martín Rebolledo, expolicía, supuesto comerciante y una de las víctimas, presuntamente buscó a Bejarano antes de realizar la denuncia por extorsión y robo en pandilla agravado.

El esposo negó que Barrios Richard estuviera en el lugar de los hechos donde se cometió el delito de robo en pandilla, porque en ese entonces estaba bajo tratamiento postCovid-19, y sobre el delito de extorsión, afirmó, la lideresa de ambulantes se encontraba en Acapulco.

Reacciones

Luego de la detención de Alejandra Barrios Richard, Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, exigió un proceso apegado a derecho y comentó que Morena debe aprender a perder.

A través de sus cuentas de redes sociales, la edil electa comentó que la exdiputada local contaba con su apoyo y que bastaba de venganzas políticas.

A través de un video en redes sociales, la diputada federal por el PRI, Cynthia López Castro, dijo que no se confunda la aplicación de la ley con la persecución política y violencia contra las mujeres que se ejerció contra Alejandra Barrios.

Al ser consultada sobre la detención, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno no tenía que ver y es una investigación de la fiscalía capitalina, por lo que no tenía una opinión al respecto.