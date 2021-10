Evelyn Salgado toma posesión como gobernadora de Guerrero

Evelyn Salgado Pineda tomó protesta este viernes como gobernadora de Guerrero y estuvo acompañada de integrantes de la cúpula de Morena como su papá, Félix Salgado Macedonio; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado; Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En su primer discurso, Salgado Pineda dijo que su gobierno combatirá la corrupción.

"Pacificar Guerrero es una tarea impostergable. El problema de la inseguridad debe atenderse desde las causas que originan la violencia. Estamos convencidos de que el fuego no se apaga con el fuego (...) Nunca más en Guerrero un caso Ayotzinapa", dijo como una parte de su discurso.

Además habló del principal problema que desde hace más de una década flagela a Guerrero: la violencia.

"Vamos a pacificar el estado, vamos atender las causas, la pobreza, la marginación", agregó.

Salgado Pineda afirmó que no habrá persecución a la lucha social y promoverá la libertad de presos políticos.

La primera gobernadora del estado dijo que está obligada a no fallar.

Evelyn Salgado se compromete a terminar con venta de niñas para matrimonios en Guerrero

Hace unos días, Evelyn Salgado aseguró que entre sus primeras acciones como mandataria será terminar con la venta de niñas para matrimonio en la región de la Montaña.

"Eso debe determinar, eso no debe de existir y no se debe de escudar en usos y costumbres algo que sea violación a los derechos humanos de las mujeres. En Guerrero se van a respetar a las mujeres y sus derechos, nuestras niñas sobre todo en la Montaña. Vamos a trabajar y nos vamos a meter de lleno en este tema, con todo el gabinete estatal", refirió.