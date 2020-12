Evita AMLO hablar de inhabilitación a empresa de hijo de Bartlett

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar algún comentario sobre el revés que recibió la inhabilitación que había ordenado la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, para que no obtuviera contratos públicos en 21 meses tras el sobreprecio en la venta de ventiladores al IMSS.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que este tema le corresponde a la autoridad judicial, pero aseguró que en su gobierno no se permite la corrupción ni la impunidad.

"Eso corresponde a la autoridad judicial, y yo he dejado de manifiesto y he mostrado que no hay impunidad para nadie. No se permite ni la corrupción, no se permite la impunidad, pero lo debe de tratar la autoridad correspondiente", dijo.

El pasado lunes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V., propiedad de León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, logró dejar sin efecto una inhabilitación que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que no obtuviera contratos públicos en 21 meses.

En una circular publicada en el DOF se informó que Cyber Robotic obtuvo una medida cautelar definitiva contra la inhabilitación que le había impuesto la SFP, luego de que se dio a conocer que la compañía vendió ventiladores a sobreprecio y sin condiciones adecuadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

El pasado 31 de agosto, la SFP pidió a las instituciones del gobierno federal, las entidades federativas y municipios que se abstuvieran de celebrar contratos con la compañía de León Bartlett en un periodo de 21 meses; sin embargo, la determinación quedó sin efecto tras la medida cautelar en favor de Cyber Robotic.

El recurso fue dictado por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves.