Ex policía da golpiza a maestro que lo reprobó hace 20 años en Puebla

En el municipio de Huitzilan de Serdán, un ex policía golpeó brutalmente a un maestro porque lo reprobó hace más de 20 años.

Ricardo Lobato conducía su vehículo particular, en la zona centro de la demarcación, según los primeros reportes.

Cuando vio al que hace más de 20 años fue su profesor circulando en su automóvil, le cerró el paso.

Tras descender de su unidad, el ex uniformado del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez le reclamó del día que lo reprobó.

Además, golpeó severamente a Manuel de 60 años de edad, lo cual presenciaron testigos.

Las autoridades policiacas acudieron al punto, pero Ricardo Lobato escapó antes de que llegaran.

El catedrático dijo que levantaría una denuncia en su contra para que las autoridades ministeriales lo detengan.

