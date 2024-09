Exclusión del rey Felipe, inaceptable

Nueva York.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de “inaceptable” e “inexplicable” la decisión del Gobierno mexicano de no invitar al rey Felipe VI a la investidura de la nueva presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

Sánchez ha explicado que España no puede aceptar esa exclusión y que por eso ha decido no enviar a ningún represente diplomático del Gobierno de España a la toma de posesión el próximo 1 de octubre.

Añadió que este asunto, que atribuyó a “un interés político”, le genera frustración por lo que supone para las relaciones entre dos países hermanos.

Al descartar que se rompan las relaciones diplomáticas, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, explicó que la decisión de no invitar a su investidura presidencial al rey de España, Felipe VI, se debió a que no contestaron la carta que envió el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, para que reconozcan los “agravios” cometidos en la época de la Conquista, y consideró que no ofrecer disculpas es un agravio, no en contra del Presidente, sino contra el pueblo de México.