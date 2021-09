Excomulgarán a diputados de Morelos que voten a favor de despenalizar aborto

La iglesia católica en Morelos reforzó su postura de rechazo a la despenalización del aborto y, además de instar a sus feligreses a participar en la marcha del 3 de octubre en la Ciudad de México, se reunió con diputados locales para convocarlos al análisis del tema a conciencia, pero dejó en claro que ejecutará su facultad de excomulgar a los legisladores que voten a favor de suprimir las penas contra el aborto.

En reunión con diputados del Congreso de Morelos, entre ellos de las bancadas del PAN, PRI, Morena y Nueva Alianza, hablaron el tema de la posible despenalización del aborto en Morelos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto.

El líder religioso señaló que en esta reunión los legisladores escucharon sus peticiones como representante de la iglesia católica porque, en su opinión, con la despenalización del aborto hay un trasfondo económico.

Más adelante sostuvo que existe la posibilidad de excomulgar a los legisladores que voten a favor de despenalizar el aborto, pero enseguida precisó que alguno de los diputados "no tiene fe y no son católicos les daría lo mismo".

El obispo sostuvo que en caso de aprobarse la reforma al Código Penal de Morelos que permita despenalizar el aborto como parte de un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la consciencia de los legisladores decidirá, pero al menos como religión católica han tratado de informar sobre las consecuencias de la legalización del aborto para que emitan un voto consciente.

"Nos han escuchado y les hemos presentado el trasfondo económico que hay con la industria del aborto, la cuestión de la conciencia, la dureza de lo que es el aborto y de que no hay un salto cualitativo en la vida, pero su conciencia habrá de decidir; ellos saben lo que deciden", expresó monseñor Ramón Castro.

Ante la propuesta del diputado panista Oscar Cano de realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si está a favor o no, Ramón Castro adelantó que la mayoría de la población morelense es provida y si acaso un 35 por ciento está a favor de la irrupción legal del embarazo.

La postura de la iglesia católica respecto a despenalizar el aborto se radicalizó desde julio pasado cuando el vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera advirtió que en cualquier situación con relación al aborto puede haber excomunión en ipso-facto para quienes lo ejecuten como para los que ayuden a ejercer ese pecado, porque nadie tiene derecho de quitar la vida, aunque sea con el argumento de que lo que está en el vientre de la mujer todavía no es una persona.

La excomunión, dijo, alcanzaría a los legisladores locales, pero la iglesia tendría que reflexionar en torno al grado de responsabilidad que tendrán.

"En torno a la ley estaríamos reflexionando con relación a todos aquellos que comparten no solo la idea sino la ejecución del acto. Hay que tenerlo en cuenta porque la excomunión tiene que ver con todos aquellos que colaboran con el acto y si la ley está fomentando este tipo de actos en contra de la vida, debido a que no es lo mismo la persona que lo ejecuta, la ley que lo está aprobando o las personas que hay alrededor; habría que buscar cada caso", expresó Toral Nájera.