Exdirector de Pemex con orden de captura en proceso de deportación
La Fiscalía General de la República informa sobre la situación del exdirector de Pemex y su proceso legal
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño Medina, se encuentra en proceso de deportación a México, tras ser detenido en los Estados Unidos el pasado martes 12 de agosto.
A través de una tarjeta informativa, precisó que el exfuncionario en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, tiene orden de aprehensión vigente en su contra y fue ubicado en la ciudad de Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que lo tiene bajo su custodia.
Recordó que Medina Treviño cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita.
"Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país. Y se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations)", señaló.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Exdirector de Pemex con orden de captura en proceso de deportación
El Universal
La Fiscalía General de la República informa sobre la situación del exdirector de Pemex y su proceso legal
Confusión en trámite de CURP biométrica en México
El Universal
A pesar de los esfuerzos, los primeros trámites de la CURP Biométrica en México se ven afectados por la falta de claridad en el procedimiento.
Monreal considera inadmisible autorizar presupuesto obeso a la Corte
El Universal
Debate en la Cámara baja por propuesta de presupuesto de la Suprema Corte. Monreal en desacuerdo.