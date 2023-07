Exfiscal antisecuestros impugna vinculación a proceso por Ayotzinapa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- El exjefe antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, impugnó la vinculación a proceso que se le dictó en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", testigo protegido de la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa.

Ramírez Gutiérrez, preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, interpuso hace unos días una demanda de amparo contra la determinación del juez de control Juan José Hernández Leyva, de procesarlo por dichos delitos graves.

Sin embargo, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega, dio un plazo de cinco días al exfiscal para que aclare la demanda de amparo, de lo contrario se tendrá por no presentada.

"Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo... requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda en los siguientes términos... Se apercibe al peticionario de amparo que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo", sentenció la jueza.

El 1 de julio, Ramírez Gutiérrez fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo".