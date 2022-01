Exgobernadores no van a cambiar de partido, van a representar a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que "se me hace muy rudo, muy excesivo" la amenaza de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, de expulsar del partido a los exgobernadores Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora, y Carlos Miguel Aysa, Campeche, si aceptan cargos como cónsul de México y de embajador de México en República Dominicana, respectivamente.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal calificó que esta actitud del tricolor es poco tolerante y confío en que se cambie de posición.

"Sobre lo político partidista, pues eso lo tiene que decidir los exgobernadores. Se me hace -aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión- pero se me hace muy rudo, muy excesivo- porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la conciencia", recalcó.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que los exgobernadores no se afiliarán a otro partido, sino van a representar a México en el exterior.

El presidente López Obrador destacó que cuando fueron gobernadores Claudia Pavlovich Arellano y Carlos Miguel Aysa no se tuvo problemas y se trabajó en coordinación.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal reveló que en un trayecto de Bavispe a Hermosillo, un tramo de seis horas, la entonces gobernadora Cluadia Pavovlich le comento qué tenía estudios en relaciones internacionales y que tenía interés por la política exterior.

"Y desde entonces le dije ´cuando termines si hay posibilidad te invitamos y pues ve platicando con tu familia porque también se requiere de la aceptación de los familiares´ y así fue que se tomó la decisión", recordó.

Ayer lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente López Obrador había propuesto el nombramiento de Claudia Pavlovich Arellano como titular del consulado de México en Barcelona, y de Carlos Miguel Aysa como embajador de México en la República Dominicana.

Tras este anuncio, la dirigencia nacional del PRI advirtió que de aceptar, se harán acreedores a sanciones que podrían llegar a la expulsión del partido.

El presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó en redes sociales que ambos exmandatarios fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido.

"De aceptar la propuesta del Gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas incluida la expulsión", sentenció.