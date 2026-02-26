Exhiben a extranjeros robando en OXXO tras la muerte de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El pasado 22 de febrero, fuentes federales confirmaron la

, alias "El Mencho", durante un. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era considerado uno de los principales objetivos de seguridad tanto en México como en Estados Unidos.Tras la detención deen julio de 2024, Oseguera Cervantes secomo una de las figuras criminales más buscadas. Suestuvo seguida de bloqueos carreteros, quema de vehículos y afectaciones en vialidades de estados como Jalisco, Colima y Guanajuato, lo que generó una jornada de tensión en distintas regiones del occidente del país.En ese contexto, ungrabado ense volvió viral. Durante la tarde y noche del domingo circularon en redes sociales diversas publicaciones sobre presuntos incidentes; sin embargo, parte del contenido resultó impreciso o no verificado. Ante ello, EL UNIVERSAL buscó al usuario que difundió el clip para conocer de primera mano cómo ocurrieron los hechos., testigo y autor del, explicó enque la grabación se realizó el lunes por la mañana, mientras documentaba elpara una revista local.En la grabación se puede observar a lostoman productos y saliendo con ellos en bolsas. Cuando la persona que graba los confronta, responden que supuestamente les indicaron que podían llevarse mercancía sin pagar. Al notar que continúan siendo grabados, regresan los artículos y se retiran.relató que la mañana del lunes salió a recorrerparacómo había amanecido la ciudad tras los reportes de violencia del fin de semana, posteriores a lade, alias "El Mencho". Según explicó, desde el domingo por la noche percibió un ambiente de calma y, al día siguiente, observó filas deesperando la apertura depara abastecerse.De acuerdo con su relato, el testigo observó a diversasdel establecimiento, un hecho que generó una profundaenfatizó unaclara al señalar que "no me consta ni me importa de dónde sea.", desestimando las discusiones en redes sociales sobre la nacionalidad canadiense o estadounidense de los involucrados. Bajo su perspectiva, el acto resultó injustificable debido a que "no había necesidad; si la persona hubiera pedido apoyo, se le hubiera dado".Finalmente, añadió que, tras haber vivido situaciones más complejas en Monterrey, considera que lo ocurrido enno escaló a mayores niveles de riesgo para la población civil.A diferencia de otros puntos del occidente del país donde los hechos violentos tuvieron mayor impacto, el ambiente enmostró unaseñaló que, pese a losregistrados en establecimientos y vehículos, laregresó desde el domingo por la noche.Indicó que para el lunes por la tarde losde mayor tamaño ya operaban con normalidad y que, para el martes, la dinámica cotidiana se había restablecido por completo. Sobre lo ocurrido en el Oxxo, mencionó que en ese momento no había presencia policial y que, tras grabar el, decidió retirarse del lugar.Elque comparte hacia quienes participaron en el hecho apela a la. Según su visión,se distingue por su sentido de comunidad, donde "todos estamos en el mismo barco". En ese contexto, insistió en privilegiar el diálogo y la solidaridad, especialmente en momentos de tensión social.