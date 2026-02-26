Exhiben a extranjeros robando en OXXO tras la muerte de "El Mencho"
Un video viral muestra a personas robando en un OXXO de Puerto Vallarta tras la muerte de
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El pasado 22 de febrero, fuentes federales confirmaron lamuerte de Nemesio Oseguera Cervantes
, alias "El Mencho", durante un operativo de alta prioridad. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era considerado uno de los principales objetivos de seguridad tanto en México como en Estados Unidos.
Tras la detención de Ismael Zambada García en julio de 2024, Oseguera Cervantes se consolidó como una de las figuras criminales más buscadas. Su muerte estuvo seguida de bloqueos carreteros, quema de vehículos y afectaciones en vialidades de estados como Jalisco, Colima y Guanajuato, lo que generó una jornada de tensión en distintas regiones del occidente del país.
En ese contexto, un video grabado en Puerto Vallarta se volvió viral. Durante la tarde y noche del domingo circularon en redes sociales diversas publicaciones sobre presuntos incidentes; sin embargo, parte del contenido resultó impreciso o no verificado. Ante ello, EL UNIVERSAL buscó al usuario que difundió el clip para conocer de primera mano cómo ocurrieron los hechos.
Zacarías, testigo y autor del video, explicó en entrevista exclusiva que la grabación se realizó el lunes por la mañana, mientras documentaba el estado de la ciudad para una revista local.
En la grabación se puede observar a los sujetos toman productos y saliendo con ellos en bolsas. Cuando la persona que graba los confronta, responden que supuestamente les indicaron que podían llevarse mercancía sin pagar. Al notar que continúan siendo grabados, regresan los artículos y se retiran.
Zacarías relató que la mañana del lunes salió a recorrer Puerto Vallarta para documentar cómo había amanecido la ciudad tras los reportes de violencia del fin de semana, posteriores a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Según explicó, desde el domingo por la noche percibió un ambiente de calma y, al día siguiente, observó filas de personas esperando la apertura de comercios para abastecerse.
De acuerdo con su relato, el testigo observó a diversas personassustrayendo mercancía del establecimiento, un hecho que generó una profunda indignación colectiva.
Zacarías enfatizó una postura ética clara al señalar que "no me consta ni me importa de dónde sea. Robo es robo", desestimando las discusiones en redes sociales sobre la nacionalidad canadiense o estadounidense de los involucrados. Bajo su perspectiva, el acto resultó injustificable debido a que "no había necesidad; si la persona hubiera pedido apoyo, se le hubiera dado".
Finalmente, añadió que, tras haber vivido situaciones más complejas en Monterrey, considera que lo ocurrido en Puerto Vallarta no escaló a mayores niveles de riesgo para la población civil.
A diferencia de otros puntos del occidente del país donde los hechos violentos tuvieron mayor impacto, el ambiente en Puerto Vallarta mostró una recuperación rápida. Zacarías señaló que, pese a los incendios registrados en establecimientos y vehículos, la percepción de seguridad regresó desde el domingo por la noche.
Indicó que para el lunes por la tarde los comercios de mayor tamaño ya operaban con normalidad y que, para el martes, la dinámica cotidiana se había restablecido por completo. Sobre lo ocurrido en el Oxxo, mencionó que en ese momento no había presencia policial y que, tras grabar el video, decidió retirarse del lugar.
El mensaje que comparte hacia quienes participaron en el hecho apela a la responsabilidad colectiva. Según su visión, Puerto Vallarta se distingue por su sentido de comunidad, donde "todos estamos en el mismo barco". En ese contexto, insistió en privilegiar el diálogo y la solidaridad, especialmente en momentos de tensión social.
