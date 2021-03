Exhiben a funcionaria de Bienestar en Oaxaca por "apartar" vacunas

Aída Valencia Ramírez, subdelegada de los programas de Bienestar en los Valles Centrales de Oaxaca, fue exhibida por presuntamente "apartar" vacunas contra Covid-19 para trabajadores de esa dependencia y Servidores de la Nación, en medio del caos que se ha generado por la falta de organización en el proceso de aplicación.

De acuerdo con capturas de un chat de trabajo, la funcionaria federal priorizó reiteradamente la vacunación para Servidores de la Nación y UBAS, trabajadores de Bienestar, cuando estas dosis en esta etapa sólo deben ser destinadas a personas adultas mayores, según con el Plan Nacional de Vacunación.

En el chat, se leen conversaciones entre la funcionaria federal y su equipo de colaboradores, entre ellos Servidores de la Nación, e incluso se escucha un audio donde presuntamente ella da indicaciones para que se apliquen la dosis del inmunológico en el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, en la localidad de Reyes Mantecón, habilitado para la atención de pacientes Covid-19.

En este chat de WhatsApp, el cual comenzó a difundirse la noche de este 10 de marzo, se observa cómo Valencia Ramírez pregunta quién no ha recibido la vacuna, a lo que varios integrantes de su grupo le responden que faltan por recibirla.

"Compañeros y compañeras, por favor mándenme de inmediato cuántos les faltan la vacuna, Servidores de la Nación y por supuesto nuestras compañeras 'UBAS' —personal de Bienestar—, levanten la mano y repórtense de inmediato con la ingeniera Yasira (sic.)", se escucha en un mensaje de voz, a lo que posteriormente respondieron "Yo lic", otros miembros del chat.

Al momento se desconoce de qué fecha data la conversación o cuántas personas fueron beneficiadas sin tener la edad establecida para esta etapa de vacunación, en la que sólo se está aplicando a personas de 60 años y más.

No obstante, el chat se dio a conocer en medio de los señalamientos a la delegada de programas de Bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, por falta de organización e ineficiencia en el plan de vacunación que inició esta semana en la capital del estado, y que ocasionó que los adultos mayores aguardaran hasta 24 horas para recibir las dosis y que dejó a miles sin vacuna porque se agotaron.

El pasado 6 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado a conocer su intención de que los Servidores de la Nación —un grupo de personas creado para verificar a beneficiarios de algún programa social— fueran incluidos en el Programa Nacional de Vacunación, junto con personal de Salud.

Sin embargo, eso desató polémica y cuestionamientos con miras a la jornada electoral de este año, por lo que la propuesta del Presidente no fue incluida días después en la Política Nacional de Vacunación, previo a la llegada a México del cargamento con más de 439 mil dosis.