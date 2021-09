Exhorta el Senado a INM y GN a frenar e investigar abusos

La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República exhortó al Gobierno Federal a frenar e investigar los abusos realizados por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) contra migrantes centroamericanos en el estado de Chiapas ocurridos recientemente.

En un pronunciamiento avalado por unanimidad se repudiaron las escenas de migrantes que fueron golpeados por parte de elementos de esas dos dependencias y exhortaron al gobierno federal apegarse al respeto a los derechos humanos de centroamericanos y caribeños que están huyendo de sus países de origen.

La presidenta de dicha comisión y senadora por Morena, Bertha Alicia Caraveo, expuso que se exhorta al INM a generar los mecanismos necesarios para garantizar la prevención y no repetición, con la finalidad de asegurar la integridad y el respeto de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes que se encuentren en el país.

Dijo que bajo este contexto resultan preocupantes las imágenes mostradas en videos, difundidas en medios de comunicación el pasado 28 de agosto en Chiapas, que muestran a elementos del INM haciendo uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, incluyendo a niñas y niños, acciones que se muestran contrarias a lo establecido en la Constitución.

Argumentó que es inaplazable la aplicación de protocolos migratorios que protejan la vida de toda persona que se encuentre en nuestro territorio nacional, así como la investigación exhaustiva de los casos denunciados de violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza , con el fin de garantizar la prevención y generar garantías de no repetición.

El senador por el PVEM, Israel Zamora Guzmán, expuso se deben respetar los derechos humanos de los migrantes porque "recibirlos a golpes no es la manera que se debe tratar a una persona que ya viene como víctima de situaciones ajenas a su propia voluntad".

Nancy de la Sierra, senadora por el Partido del Trabajo, también repudió la violencia contra los migrantes centroamericanos y haitianos por parte de la Guardia Nacional, pero pidió exhorta al Gobierno federal para dotar al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de los recursos financieros, digitales y humanos suficientes para desactivar las redes de corrupción de traficantes y "polleros" de migrantes.

La senadora del PRI dijo que no se puede avalar lo que está ocurriendo en el país con las agresiones hacia migrantes, por lo que es fundamental que cualquier autoridad, sea la Guardia Nacional, INM, autoridades estatales y municipales, actúen conforme a derecho y con respeto a los derechos humanos.