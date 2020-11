Exhorta López Obrador a protestas pacíficas el próximo 25 de noviembre

Ante las manifestaciones que se realizarán el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a quienes salgan a protestar que lo hagan con absoluta libertad, pero de manera pacífica y sin violencia.

"Que se manifiesten con absoluta libertad, que no haya represión. Nada más exhortar, no sólo en este caso, sino a todos los que protestan, que procuren -y es sólo una recomendación- hacerlo de manera pacífica, sin violencia, y que se manifiesten, protesten y se expresen, y coreen todas las consignas, inclusive hasta palabras fuertes, pero sin violencia, sin agresiones; también, sin destruir bienes públicos, sin afectar comercios".

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el fue opositor durante muchos años y que encabezó manifestaciones muy grandes "creo que nunca se habían visto manifestaciones tan concurridas en la historia de México, en donde nunca se rompió un vidrio".

"Por ejemplo, la manifestación cuando el desafuero o la manifestación luego del fraude del 2006, no sólo se llenó todo el Zócalo, sino las calles, y se quedó mucha gente allá en Reforma y Juárez, muchísimos, y nunca rompimos un vidrio, jamás, no expusimos a la gente, nunca golpeamos a un policía, porque se puede por la vía pacífica".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que la no violencia es una opción y una alternativa para luchar en contra de la opresión, de injusticias, de corrupción "de lo que se considere que está mal; pero sí hay forma de manifestarse de manera pacífica".

"Y también está la vía electoral; que, si un gobierno está haciendo mal las cosas, se le castigue, que haya voto de castigo, y eso es pacífico", agregó.