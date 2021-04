Exige Federico Döring desafuero contra diputado de Morena acusado de abuso

El diputado local del PAN, Federico Döring, sostuvo que con la misma pasión y compromiso que dé la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, para aclarar o, en su caso, procesar a infractores de la ley, así debe conducirse en contra del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abusar sexualmente de un menor.

Por ello, el panista exigió a la titular de la FGJ, Ernestina Godoy Ramos, iniciar inmediatamente el trámite de desafuero del acusado, porque no puede quedar impune este tipo de delito sellado con "pantone partidista", dijo.

"A la fiscal se le junta el mandado y tiene que procesar con ese mismo calor de justicia a este hombre, quien quiso callar a las víctimas a billetazos tal y como consta en declaraciones públicas", acusó Döring Casar.

El también integrante de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, lamentó la "humanidad" de la FGJ hacia este caso, al tiempo de juzgar el afecto hacia las carpetas de investigación similares de políticos, a quienes se les ha llamado ante la justicia por abuso sexual, "mismo delito que tiene en la mira a Morena gracias a Saúl Huerta Corona", señaló el panista.

Destacó que el PAN no tolera ni pasa por alto este tipo de consideraciones judiciales a favor de nadie, por lo que planteó a Godoy Ramos dar paso al desafuero de este sujeto, "y procesarlo con la misma saña que, con otras personas de la vida pública, ha procedido", denunció.

De no ocurrir ello, advirtió el panista, girará un oficio a la FGJ para formalizar esta petición.

"Pero también le daremos asesoría jurídica a la víctima y familiares, para que no los intenten minimizar en su exigencia de justicia para Huerta Corona, quien además de ser un íntimo y fiel soldado de Morena, es un abusador de menores", insistió el legislador del blanquiazul.