Exige Marko Cortés investigación independiente y castigo por colapso en el Metro

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió que el canciller Marcelo Ebrard, el dirigente de Morena, Mario Delgado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y otros servidores públicos, se separen de sus cargos para que rindan cuentas ante la justicia por su responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del metro, y se pueda realizar una investigación independiente, clara y transparente.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que es la negligencia, la indiferencia, el desdén, la corrupción y la ineptitud, lo que ha ocasionado la tragedia, que dejó hasta el momento 23 muertos, por lo que demandó que todos los responsables de pasadas administraciones, así como de la actual, sean investigados, se les llame a comparecer y en su caso sean debidamente sancionados.

Señaló a Claudia Sheibaum por no dar el mantenimiento adecuado a la "Línea Dorada", a pesar de que hay evidencias de las fallas desde su inauguración y exigencias ciudadanas que se realizaron de manera reiterada.

"Los políticos de Morena matan con su corrupción y con sus malas decisiones, ya lo vimos con el pésimo manejo de la pandemia, y ahora lo estamos viendo con la tragedia en el Metro, donde murió gente inocente a causa de la corrupción y la indolencia de las autoridades en la Ciudad de México", expuso.

El dirigente panista denunció que desde su inauguración en 2012 se han presentado un sinnúmero de fallas y quejas de corrupción en la construcción de la línea 12 del Metro, "incluso se suspendió durante meses su funcionamiento en 2014, por lo que nuevamente debe abrirse una investigación seria e independiente para deslindar responsabilidades".

Recordó que debido a las fallas de construcción, el 11 de marzo de 2014, el entonces Director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC), anunció la suspensión del servicio en 12 de las 20 estaciones de la Línea 12, que abarcó el tramo elevado entre las estaciones Tláhuac- Atlalilco, que incluyó la estación Olivos donde ocurrió la tragedia.

"Después de la serie de irregularidades señaladas tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Comisión Especial creada por la Cámara de Diputados, Ebrard tuvo que esconderse en Francia el resto del sexenio, ya que no solo fueron las 11 mil fallas detectadas en la ruta, sino la misma corrupción que envolvió a la obra, pues costó 60% más de lo estimado", subrayó.

Agregó que en enero de 2015, la Comisión creada para investigar determinó delitos de peculado, pagos indebidos, uso indebido de ejercicio público, uso indebido de atribuciones, facultades y ejercicio abusivo de funciones.

Marko Cortés apuntó que aunque se volvieron a presentar denuncias ciudadanas durante 2020, publicadas en redes sociales, ante el abandono de esta ruta.

"Todo parece indicar que no se le dio el mantenimiento adecuado y debido a ello la directora del Metro y la propia jefa de Gobierno tendrán que rendir cuentas".