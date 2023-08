Exige PAN a AMLO acatar orden judicial y detener libros de texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga la distribución de libros de texto para primaria y secundaria del ciclo escolar 2023-2024 y acate la orden judicial que se le dio a la SEP.

Lamentó que en la elaboración de los libros de texto no se tomó en cuenta la opinión de las madres y padres de familia y se pretenda imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia.

"Sin tomar en cuenta a la sociedad y en contra de la ley, los libros fueron escritos en lo oscurito; el gobierno decretó como reservada hasta 2028 la información referente a su redacción", acusó.

Aseguró que como es característico de este régimen en contra de la ley, el gobierno violó un amparo y un mandato judicial y mandó a imprimir los libros de texto, los cuales presentan errores de todo tipo, pero sobre todo "un peligroso contenido ideológico para nuestros hijos y grandes mentiras públicas".

"Nuevamente el gobierno de López Obrador miente al decir que no hay impedimento legal para distribuir los libros de texto, los libros ni siquiera debieron imprimirse, se imprimieron desacatando una orden judicial", apuntó.

Consideró que México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia, en la educación básica, y ésta es provocada por un gobierno "que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular y que odia la ciencia y la cultura".

El líder albiazul resaltó que la educación es el verdadero motor para lograr un cambio positivo, la vía para romper el círculo de la miseria, pero el gobierno actual, lamentó, no quiere que los estudiantes aprendan cosas que necesitan para superarse en su vida profesional y así lo dice expresamente en sus documentos.

Criticó que el gobierno de Morena deseche materias como matemáticas y ciencias y busque que las escuelas se conviertan en un campo de adoctrinamiento y "en templos de adoración de López Obrador y su visión política".

Dijo que mientras el gobierno se empeña en convertir los libros de texto en cartillas de propaganda ideológica, un millón y medio de niñas y niños se quedaron sin vacunas del cuadro básico y sin escuela primaria, además de que la niñez mexicana ha perdido entre dos y cinco años de aprendizaje.