Exige PAN en Congreso renuncia de López-Gatell

Por sus dichos ofensivos y difamación en contra de padres de niñas y niños que padecen cáncer, los grupos parlamentarios del PAN en la Cámara de Diputados y del Senado de la República exigieron al Presidente y al secretario de Salud remover de su cargo al subsecretario, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa encabezada por el coordinador de las diputadas y los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y el líder de la bancada en el Senado, Julen Rementería del Puerto, legisladores panistas reprobaron la soberbia, la ineptitud y la corrupción de este personaje.

Romero Hicks retó a López-Gatell a un debate, en cualquier lugar del Congreso mexicano con los legisladores preparados en el tema a visitar los hospitales en donde están los niños y las niñas con cáncer, para poder tener una valoración.

Agregó que "en políticas públicas es difícil reunir consenso y hoy hay un individuo que se llama Hugo López-Gatell, que ya reunió consenso en su contra. No hay una sola voz informada, sea del sector académico, del sector salud o de relaciones internacionales, que no nos pueda decir que esta persona es impresentable".

Por ello, Acción Nacional está pidiendo, con respeto y con exigencia al Presidente de la República, la remoción de Hugo López-Gatell.

En opinión del líder de la bancada panista, el subsecretario de Salud tiene tres defectos, de los cuales presume como virtudes y son antivalores: soberbia, ineptitud y corrupción. Faltar a la verdad, simular, engañar al Presidente de la República porque no lee y está desconectado de la realidad.

"Para México esta persona es una vergüenza: señor Presidente, por dignidad para todos nosotros, remuévalo", reiteró.

Por su parte, Julen Rementería del Puerto señaló que Hugo López-Gatell es un criminal con el permiso del Presidente y del secretario de Salud, por eso se está exigiendo la remoción, y condenó que los legisladores de Morena defiendan la figura de alguien "absolutamente impresentable como él".

En su turno, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez sostuvo que además de las pésimas declaraciones, la incompetencia e insensibilidad del subsecretario López-Gatell, existen también más irresponsables en este gobierno federal que han provocado un desabasto generalizado de medicamentos y que inició con este gobierno de Morena.

López-Gatell no es el único que debería renunciar, sino también quien ha sido responsable e incapaz de llevar a cabo la compra de medicamentos para decenas de enfermedades, indicó.

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán reiteró que Andrés Manuel López Obrador debe remover al subsecretario de Salud, que por sus declaraciones son el peor rostro de este gobierno de Morena.

"Hoy venimos a exigirle al Ejecutivo federal y también al secretario de Salud que tengan dignidad y remuevan a López-Gatell, es increíble lo que ha dicho este "doctor", por cierto, en una televisión pública que se paga con los impuestos de los mexicanos, ese canal nos cuesta más de 100 millones de pesos al año y es muy lamentable que no solamente se le haya dejado decir esa serie de barbaridades, de incongruencias, sino además se le haya solapado y abonado a esa irresponsabilidad", lamentó.