Exige PAN inhabilitar a "corcholatas" para contender por Presidencia

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó que, en medio de la crisis política, social y de violencia que vive el país, actores políticos que ocupan puestos clave en el gobierno federal, "chapulineen" y abandonen el barco para buscar la candidatura presidencial.

En un comunicado, el líder panista exigió que, en su momento, las autoridades electorales les prohíban el registro como candidatos a la Presidencia de la República por violaciones flagrantes a la legislación electoral, en una campaña adelantada ilegal a todas luces.

"Sin importarles la responsabilidad que habían asumido, saltan como chapulines cuando México vive el sexenio más sangriento en lo que va del siglo, sin rendir cuentas continúan en una precampaña a todas luces ilegal, desviando descaradamente recursos públicos", denunció en un comunicado.

El líder de Acción Nacional cuestionó la falta de compromiso de funcionarios de primer nivel, no sólo por incumplir con la responsabilidad que se les confirió, sino por irse con nulos resultados, "dejando problemas más grandes de los que recibieron, en perjuicio de todos los mexicanos".

Destacó que, ante el burdo despilfarro y desvío de recursos públicos en su ilegal precampaña, el PAN presentó quejas ante INE, pidió la suspensión inmediata de su ilegal proceso y exigió que todo el recurso derrochado se fiscalice y contabilice como gasto de campaña, y que, como tutela preventiva en su momento, se le prohíba el registro a la presidencia.

Una clara muestra de la falta de interés en el país señaló, es el papel que desempeñaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adán Augusto López, responsables de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez y que, lejos de ser llamados a cuentas, se encuentran ya realizando una campaña electoral ilegal, cubiertos por un manto de impunidad.

Recordó que Ebrard es también el principal implicado en la tragedia de la línea 12 del metro, que al desplomarse provocó la muerte de 26 personas, ya que fue una obra manchada por la corrupción cuando fungió como jefe de gobierno de la Ciudad de México.

A partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la CDMX, el Metro no ha tenido el mantenimiento necesario, "generando la pérdida de vidas humanas y un caos en el traslado diario de cientos de miles de personas", por lo que también es responsable de la tragedia de la línea 12, ya que es la encargada del mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo y desde que tomó las riendas de la Ciudad no ha hecho más que tener fallas, que van desde interrupciones en el servicio, incendios y colapsos que han provocado la muerte de ciudadanos y trabajadores.

Respecto a Ricardo Monreal, quien dejó la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Marko Cortés recordó que incumplió el mandato constitucional de nombrar a los integrantes faltantes del INAI, de las salas regionales y magistrados locales del tribunal electoral.

El dirigente del PAN lamentó que dependencias como la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por mencionar algunas, se vayan a quedar también sin cabeza, cuando no hay resultados, no hay atención y no se están dejando buenas cuentas.

"Durante el sexenio de López Obrador, el gabinete legal y ampliado ha sufrido más de 40 cambios en áreas estratégicas, lo que nos deja claro que este gobierno no gobierna, sino hace politiquería, no se trata de servidores públicos que cumplen con su deber, sino de fichas que son manipuladas al antojo del presidente, a quien no le importa el país sino solamente conservar el poder".