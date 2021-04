Exige PRD a AMLO deje de usar recursos para influir en elección

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de utilizar recursos públicos para influir en las elecciones, como lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, exhortó al Presidente de la República que "deje de entrometerse en el proceso electoral usando de manera indebida su cargo y los recursos públicos para favorecer a Morena y permita que el proceso electoral se lleve en condiciones de equidad".

Dijo que las campañas de linchamiento y el uso indebido de recursos públicos que realiza el Ejecutivo no sólo enrarecen y ponen tensión en el ambiente político sino que crean condiciones para la polarización. Recordó que por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada, sobre la base de que los informes del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizados en el año 2019, no son un ejercicio de rendición de cuentas, sino que tuvieron el carácter de propaganda gubernamental.

El Tribunal resolvió en respuesta a la impugnación presentada por el PRD por la resolución de la Sala Regional Especializada, en la que acusó utilización indebida de recursos públicos; promoción personalizada; transgresiones a las reglas de informe de labores, al modelo de comunicación política y al principio de imparcialidad; así como la indebida adquisición de tiempos en radio y televisión, con motivo del informe de 100 días de gobierno, del 11 de marzo de 2019.

Las impugnaciones también abarcaron el primer informe de labores del presidente López Obrador del 1 de julio de 2019 en el Zócalo capitalino y el informe de Labores del 1 de septiembre en Palacio Nacional. Al respecto, Juárez Piña acotó que el TEPJF confirmó que el Ejecutivo Federal violó el Artículo 41 de la Constitución, el cual establece que "durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia".

De igual manera señaló la diputada federal por Jalisco, López Obrador violó el Artículo 134 de la Carta Magna, el cual mandata que "los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos".

Plantea también que "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".

En ese sentido, la líder parlamentaria exhortó al Presidente de la República a que "deje de entrometerse en el proceso electoral usando de manera indebida su cargo y los recursos públicos para favorecer a Morena y permita que el proceso electoral se lleve en condiciones de equidad". "Las campañas de linchamiento y el uso indebido de recursos públicos que está haciendo López Obrador no sólo enrarecen y ponen tensión en el ambiente político sino que crean condiciones para la polarización y la confrontación, afectando con ello el derecho al voto de las y los ciudadanos", concluyó.