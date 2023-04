Exigen con mantas en Senado nombramientos a comisionados del INAI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Senadoras del PAN colocaron en el Patio del Federalismo y en el Salón de Plenos del Senado, sendas mantas para exigir a la mayoría de Morena y sus aliados, se nombren ya a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Minerva Hernández, Kenia López y Xóchitl Gálvez, colgaron en el Patio del Federalismo una manta con la leyenda "Nombramientos del INAI ¡Ya!".

Más tarde, durante la sesión ordinaria, en el costado izquierdo del Salón de Plenos, Xóchitl Gálvez, desplegó una manta idéntica a la primera.

En entrevista, Kenia López, dijo que urge que haya definición de este Senado y dijo que con las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de que "es prácticamente imposible de que el Senado nombre a los comisionados del INAI".

"Es increíble que el secretario de Gobernación que, según su experiencia legislativa, con cinco o seis semanas no se puede tomar un acuerdo, pues que pésima experiencia legislativa tiene el secretario de Gobernación. Aquí hemos visto cómo se construyen acuerdos, cuando es prioridad para el Presidente de la República, cuando es prioridad para un capricho del gobierno, aquí incluso se pueden construir acuerdos en horas. Así es que nosotros venimos a decirle a Morena y a (Andrés Manuel) López Obrador exigimos los nombramientos ya".

Consideró que a López Obrador no le gusta la transparencia, "porque quieren robar en el gobierno, porque quieren seguir usando las adjudicaciones directas para enriquecer a sus amigos y a sus cuates".

Xóchitl Gálvez, agregó: "¿a qué le teme (López Obrador)? ¿Le teme que descubramos más casas grises? ¿Le teme a que descubramos más casas de Manuel Bartlett? ¿Le teme a que nos demos cuenta de que en Ciudad Juárez tenían una empresa contratada que no cumplía con el Seguro Social? Le temen a la transparencia".