Exigen diputados a Federación mantener al Ejército ajenos a proyectos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Diputados del PRD y de Movimiento Ciudadano, exigieron al gobierno federal mantener al Ejército mexicano ajeno a los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la celebración de una efeméride para conmemorar los 109 años de ese cuerpo armado, que se conmemora este sábado 19 de febrero, el perredista Francisco Javier Huacus calificó de "lamentable" que esta administración emplee a nuestras fuerzas armadas en la construcción de aeropuertos, trenes, "y cualquier megaproyecto que se manifieste en la cabeza del Titular del Ejecutivo".

"¿Acaso no es suficiente la labor de nuestro Ejército?, salvaguardar a los mexicanos, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizan la seguridad interior, dan auxilio a la población en casos de necesidades públicas y en caso de desastres naturales, apoyan en la reconstrucción de las zonas afectadas. Es lamentable cargar con atribuciones que no le corresponden a nuestro Ejército Mexicano", dijo.

Acusó de "irresponsable" que además el Ejército se mantenga en las calles en lugar de fortalecer a las policías locales. Por ese motivo, aseveró, de enero 2019 a agosto de 2021 se registraron 641 agresiones armadas en contra de militares.

"Rechazamos y no pasaremos por alto la manera masiva e irresponsable de este gobierno al someter a nuestro Ejército a labores que no les corresponden, exponiéndolos a zozobrar su integridad y su profesionalismo", indicó.

Por su parte, el diputado emecista, Sergio Barrera, sostuvo que su bancada se ha opuesto constantemente a la militarización de la vida pública.

"En esta demanda quiero ser claro en que no significa ni remotamente que desconfiemos en el Ejército, por el contrario, pero creemos que es injusto rebasar sus atribuciones. Insistimos en que nuestras fuerzas armadas queden ajenas a los proyectos político, como país necesitamos que sean garante de paz no el instrumento de ningún político", puntualizó.

El resto de las bancadas, destacó la aportación del Ejército Mexicano para garantizar la soberanía nacional, para mantener la paz y la estabilidad del país, así como el apoyo a la población en caso de desastres naturales con el Plan DN-III.