Exigen en sede nacional del PRI renuncia de Alejandro Moreno

Organizaciones adherentes y militantes del PRI exigieron la renuncia del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por la histórica derrota que sufrió el partido en las urnas el 6 de junio y alertaron que existe un acuerdo con Morena y con el gobierno del presidente López Obrador para lograr una mayoría calificada en favor de las reformas que busca el titular del Ejecutivo Federal.

En rueda de prensa frente a la sede nacional del PRI, unos 200 militantes y dirigentes de organizaciones adherentes, expusieron que "Alito ya está coqueteando con Morena y es por eso que el presidente López Obrador ha dicho que el PRI le ayudará a construir la mayoría. Esto es obvio. Alito renuncia. En tres estados estamos pidiendo que renuncie por dignidad".

Dijo la presidenta del Colegio Nacional de Derecho, Nayelli Gutiérrez Gijón quien expuso son un grupo de más de 3 mil militantes de la Ciudad de México que "por años hemos trabajado a favor del partido y hoy exigimos la renuncia inmediata de Alejandro Moreno, que ha acabado con este partido, perdimos ocho gubernaturas, 250 municipios , un millón de votos".

"Es un fracaso rotundo fracaso, no hay nada que festejar, Alito le dio los santos oleos al partido al negociar con la oposición", así como advirtió que en caso de que renuncie tomarán la próxima semana la sede nacional del PRI y la de por lo menos otros 10 comités estatales.

Expuso que Alejandro Moreno con sus alianzas provocó la peor derrota en la historia del PRI, pero además se hizo de una candidatura plurinominal e incluyó con candidaturas a sus amigos e incondicionales. "Le entregó el partido a tres familias que son los Moreira, los Murat y los Viggiano.

"Quiere ser el coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro para vender al PRI a Morena y con ello aprobar las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación", indicó.

"Alejandro Moreno si está negociando con Morena. Sabemos que hay acuerdos, que renuncie a la diputación federal que ganó, porque venderá su voto y los de otros", expuso.

Dijo que Alito también debe renunciar porque abandonó a la militancia y en dos años no han defendido a los ciudadanos, no se pronunciaron contra la tragedia y negligencia de la Línea 12, ni tampoco a favor de los niños con cáncer.

Acompañada de unos 200 militantes que se manifestaron con pancartas y con un ataúd con el emblema del PRI, dijo que se deben investigar todas las irregularidades por los malos manejos de Alejandro Moreno en el PRI.

"Fue su ineptitud que incluso perdió en el estado que gobernó, Campeche, además de que en Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua se perdieron todas las diputaciones federales. Perdimos 18 congresos estatales", concluyó.