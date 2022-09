Exigen justicia para doctora que sufrió agresión sexual en BCS

A-AA+

personal médico, de enfermería, así como activistas, marcharon en La Paz, Baja California Sur, en la zona del malecón costero, con pancartas de protesta por la agresión sexual que sufrió una doctora en un consultorio adyacente a Farmacias Similares.

Los manifestantes reclamaron seguridad en este tipo de consultorios, y condenaron los hechos en los que sujeto amagó y abusó sexualmente de la doctora. Demandaron a las autoridades se detenga al responsable y que este delito no quede impune.

El grupo que encabezó el contingente cargaba una manta en donde se leía: "Que ser mujer no sea una condena".

Las manifestantes, en su mayoría mujeres, muchas de ellas portando batas blancas, avanzaron por uno de los carriles de la avenida costera Álvaro Obregón y la ciclovía.

Con cartulinas con la leyenda #Justicia, al llegar a la plaza central del malecón, el personal médico llamó a las autoridades locales a que no quede impune este delito.

"Soportamos malos tratos incluso de los pacientes, pero esto sobre pasó el límite", expuso una de las doctoras.

Narraron que la Fundación Best "ha dejado muy aparte la seguridad de los médicos".

Y es que expusieron que muchos consultorios están en zonas alejadas y peligrosas en la ciudad y extienden los horarios hasta media noche. Por ello demandaron también mejores condiciones laborales.

La agresión sexual a la doctora ocurrió la noche del lunes. Fue amagada y sometida por una persona que dijo ser paciente. Tras los hechos huyó, sin que se haya informado de su detención.

Este martes aparecieron avisos en consultorios privados con la leyenda para sumarse a la manifestación y cancelaron servicios.