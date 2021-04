Exigen justicia para perrito asesinado con una hacha en Los Mochis

En una mega marcha, que partió de la Plazuela 27 de Septiembre en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cientos de personas manifestaron su indignación por el cruel asesinato del perrito conocido como "Rodolfo Corazón" y demandaron un justo castigo para el joven que lo privó de la vida con una hacha.

Defensores de la vida animal, ciudadanos y el activista ambientalista, Arturo Islas Allende, encabezaron un largo contingente que se desplazo por la ciudad donde ocurrieron los hechos, los cuales fueron gradados en un video y subidos a redes sociales hasta llegar a las oficinas de la Vice Fiscalía General del Estado.

Mostraron pancartas con textos como "Justicia para Rodolfo por todos lo que no tienen voz"; "Somos noticia pero no pararemos hasta hacer justicia"; "Justicia para Rodolfo", entre otros.

Pese a las normas sanitarias, los participantes en esta nueva marcha, niños, mujeres y hombres, en forma tranquila, desfilaron por el centro de la ciudad de Los Mochis para hacer patente su repudio a la crueldad con la que fue muerto el pequeño animal, al cual cuidaban los vecinos del fraccionamiento Los Cedros.

A través de las redes sociales, se divulgaron algunas imágenes del pequeño "Rodolfo Corazón" en vida haciendo gracias y consumiendo los alimentos que le brindaban los vecinos y dueños de los negocios donde deambulaba.

Islas Allende encabezó una denuncia ante las autoridades judiciales para que se aplique la ley en contra del responsable del asesinato del animal, quien ya está identificado e incluso ya rindió su declaración preparatoria hace unos días, ante el Agente del Ministerio Público.

En la capital del estado, activistas de la Fundación Laika Protectora de Animales también desfilaron por las calles del centro para señalar su rechazo a la crueldad animal y sumarse a las demandas de castigo por la muerte del pequeño perrito.

Por la mañana a través de las redes sociales, la joven Adriana "N", novia del presunto responsable del asesinato del perro "Rodolfo Corazón", reveló que el animal supuestamente la atacó días antes, causándole heridas en el rostro, manos y varias partes del cuerpo, ya que era de gran tamaño.

A través de su cuenta de Facebook, bajo el nombre de "Roma Puente", divulgó fotografías de las lesiones que dijo le provocó el can por lo que pidió que cese el linchamiento mediático contra su novio y se den datos precisos del perro y su comportamiento.

La joven, que aduce haber gastado más de 8 mil pesos en sus curaciones y tratamientos, dijo que ella es una víctima del animal.

En su mensaje, detalla que el pasado 21 de marzo, su mamá la mandó a una farmacia y cuando regresó se percató que el perro intentó meterse a la cochera de su casa, atraído por el olor de las croquetas que le dan a sus mascotas.

La joven establece que al intentar entrar a su casa, el animal la atacó, ya que es más grande de cómo es exhibido en fotografías, por lo que recibió varias mordidas.