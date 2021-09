Exigen que dejen salir a migrantes de Tapachula

Activistas en derechos humanos anunciaron un ayuno indefinido el próximo lunes afuera de la Estación Migratoria Siglo 21. Luego, dijeron, irán en caravana para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que deje salir a los migrantes de Tapachula, donde enfrentan racismo, acoso, maltrato y las detenciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).

En conferencia de prensa, Irineo Mujica, de la organización Pueblos sin Fronteras, y Luis Rey Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, anunciaron el inicio de acciones de protesta: irán desde ayunos hasta salir en caravana a la Ciudad de México para exigir a las autoridades que permitan a los migrantes —sobre todo haitianos— viajar a otros estados del país, donde puedan prosperar y estar con sus familias, pero también seguir con sus trámites de refugio y migratorios.

Mujica explicó que Tapachula está desbordada por la llegada de miles de migrantes, ya que el gobierno de López Obrador no les permite salir, a pesar de que muchos ya cuentan con refugio o documentos migratorios. "Tapachula se ha convertido en una cárcel para migrantes, el gobierno no les permite salir a otros estados para que puedan prosperar", señaló.

"López Obrador dice que los protege, yo le pregunto: ¿así protege a su familia?, ¿esa es la manera de proteger los derechos humanos?, ¿a él le gustaría que su familia así sea tratada?", dijo el activista, quien ha acompañado los viacrucis y las caravanas de migrantes en años anteriores.

Mujica señaló que el ayuno será el inicio de una serie de actividades de protesta para pedirle al gobierno que se siente con ellos, a fin de hablar de las necesidades y las formas de tratar a las personas migrantes.

El defensor de derechos humanos dijo que no teme ser detenido por las autoridades, como sucedió con las caravanas anteriores, en las que lo acusaron de ser quien las organizaba, ya que es activista desde hace 20 años. El activista Luis Rey Villagrán añadió que los actos de resistencia civil pacífica son para exigir también que se libere a decenas de migrantes que están encarcelados en la Estación Migratoria Siglo 21, donde son víctimas de tortura y discriminación.

Asimismo, abundó que para salir en caravana ampararán a los extranjeros, sobre todo a los que cuentan con documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la tarjeta verde del Instituto Nacional de Migración.