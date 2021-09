Exigen que se retire a Pedro Reyes la comisión de la obra "Tlali"

Un grupo de mujeres integrantes de la comunidad artística y creadoras, feministas, activistas, aliadxs y habitantes de la Ciudad de México, exigen a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que se retire a Pedro Reyes la comisión de la obra escultórica denominada "Tlali" que sustituirá a Cristóbal Colón y que se instale un comité curatorial conformado por mujeres artistas, gestoras y curadoras que se autoidentifiquen como miembros de pueblos y naciones originarios, para elegir a una artista, también mujer y perteneciente a alguno de los pueblos originarios, para sustituirlo.

A través de una carta dirigida a Claudia Sheinbaum Prado, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fecha del día de hoy -domingo 12 de septiembre-, el grupo de mujeres entre las que destacan Lorena Wolffer, Mónica Mayer, Laureana Toledo, María Minera, Abeyamí Ortega, Alejandra Gorráez Puga e Irmgard Emmelhainz, llaman a más mujeres a firmar esta exigencia, con la idea de que "deben ser las mujeres de los pueblos originarios quienes se encarguen de la producción y manufactura del nuevo monumento".

En la que carta que ha comenzado a circular para sumar firmas de más creadoras y artistas, las mujeres señalan que les parece "inadmisible la elección de Pedro Reyes, un artista hombre que no se autoidentifica como indígena, para representar a ´la mujer indígena´: así, generalizada, negando con ello la particularidad y diversidad de las mujeres que se autoidentifican como miembros de pueblos y naciones originarias, y poniendo su imagen en manos de la mirada de un hombre blanco-mestizo".

Agregan además que esta elección "reproduce el silenciamiento e invisibilización de la lucha de las mujeres y de sus pueblos originarios para que su voz sea reconocida y escuchada, y por definir sus propios relatos, sin estar sujetxs a la tutela y las expectativas y las narrativas de quienes han ejercido el poder sobre ellxs".

Las firmantes enfatizan que además "de reproducir la triple discriminación de género, racista y de clase socioeconómica que las mujeres de los pueblos originarios enfrentan a diario", esta designación vuelve a darle voz a un representante de quienes han detentado la hegemonía hasta ahora, apropiándose de nuevo de los términos y la manera de representar a las mujeres, y en particular, a las mujeres indígenas.

"Nos dirigimos a usted para abordar la elección del autor y el tratamiento de la escultura que sustituirá a la estatua de Colón, recientemente retirada de Avenida Reforma", dicen las mujeres, que aplauden que se pretenda ocupar ese mismo espacio, de gran visibilidad, con un monumento para las mujeres y, en particular, para las mujeres de los pueblos originarios.

Aseguran las firmantes que celebran esta propuesta -que ya ha desencadenado debates y polémicas encontradas en la sociedad- pues consideran, "vivimos un momento histórico en el que es necesario reivindicar -en su propia voz, desde su propia mirada y en sus propios términos- a personas y comunidades otrora ignoradas, negadas e invisibilizadas tanto por la historia como por los relatos oficiales".