Exigen sanción para el dirigente nacional de Morena por acarreo en consulta de revocación

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, de cometer un delito electoral, al acarrear a votantes para que participaran en la consulta de revocación de mandato, por lo que exigió la intervención de oficio de la Fiscalía de Delitos Electorales (Fede) para sancionarlo conforme a la ley, que establece hasta tres años de prisión para este tipo de irregularidades.

En la sesión permanente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante del PRD, Ángel Ávila, reprobó que el dirigente nacional de Morena haya transportado en su propio vehículo a varios ciudadanos directamente a la casilla para emitir su voto.

"Esto aquí y en China se llama acarreo de votos, y eso está penado, eso es un delito electoral, y nosotros estamos, por eso mismo, solicitando que sea la propia autoridad electoral quien tome cartas en el asunto", afirmó.

Indicó que Mario Delgado actuó con un "enorme cinismo", ya que sabe perfectamente que el acarreo que hizo está prohibido y penado por la ley.

"El Presidente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado, está cometiendo un delito flagrante, lo está publicitando en sus redes sociales, el famoso acarreo del voto. Cuando nos quieren decir los representantes de Morena, de que no son iguales a los del pasado, pues nosotros le decimos: no, no son iguales, son peores.

"Porque si bien en el pasado había acarreo de votos, jamás creí ver a un presidente nacional de un partido político haciendo precisamente ese delito electoral abierta, flagrante y cínicamente, violando de nueva cuenta, un día sí y el otro también, la Constitución, la Ley de Revocación de Mandato y una serie de resoluciones legales", remarcó.

A su vez, el consejero electoral Ciro Murayama recordó que el artículo 7 de la Ley de Delitos Electorales dice que se impondrán de cincuenta a cien días de multa, y prisión de seis meses a tres años, a quien organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto.

En entrevista, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, consideró que sí es una irregularidad que el presidente de Morena haya transportado a ciudadanos a las casillas para que ejercieran su voto. "Acuérdense, está prohibido, así lo definió el legislador, no el INE, está prohibido hacer promoción, sobre revocación de mandato, a partidos políticos, por lo tanto, también los dirigentes de partidos políticos, y a funcionarios públicos. Así lo quiso el legislador, así está definido", puntualizó.

Por su parte, el representante de Morena, Eurípides Flores, negó que Mario Delgado haya cometido un delito electoral, pues señaló qué hay que tomar en cuenta la realidad que se vivió en la jornada de este domingo, donde una de cada tres casillas que se instalaron en el pasado proceso electoral federal, no fue instalada ahora, lo que dificulta a los ciudadanos la ubicación de la casilla que le corresponde.

Señaló que lo que ocurrió es que los ciudadanos se "organizaron" para poder participar en esta histórica consulta.

"Están en su derecho de hacer las acusaciones que consideren que deban hacer, pero de ninguna manera el compañero Mario Delgado ha incurrido en alguna irregularidad que establezca la Ley General de Delitos en Materia Electoral", manifestó.

El morenista señaló que el llevar a algún conocido a votar no es ningún delito, pues de lo contrario, "yo me declaro culpable (porque) yo le acabo de dar raid a mi compañero propietario Mario Llergo a la casilla de aquí a la vuelta. Lo llevé para que pudiera ejercer su voto de manera libre, y si darle raid a los compañeros, a los vecinos, a los amigos, para facilitarles el acudir a ejercer su voto, me declaro culpable y nos vemos en los tribunales, porque es delito grave", ironizó.

Marcelo Ebrard también es señalado de infringir la ley electoral. El PRD presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja en contra del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, por promover el ejercicio de revocación de mandato.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, presentó esta tarde la queja en la cual alude que Ebrard Casaubon, hizo llamado al voto hoy por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, hecho que, por ley, está prohibido.

"El secretario de Relaciones Exteriores hace un llamado al voto mediante el Twitter (...) no sólo informa que acudió a votar, sino que a la literalidad invita a la ciudadanía a realizar dicho ejercicio, lo que violenta (...) los principios de imparcialidad, objetividad, uso indebido de recursos públicos, que deben observar los funcionarios públicos", se indicó en la queja presentada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso, del INE.

Este domingo por la mañana el canciller Marcelo Ebrard asistió a emitir su voto, en el marco del ejercicio de revocación de mandato. Dicha actividad la difundió en sus redes sociales, acompañada de fotografías y un vídeo en el que invitó a votar.