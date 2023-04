Exigen transparentar el enredo para nombrar a comisionados del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Germán Martínez Cázares, de Grupo Plural, pidió que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) transparente los pretextos que pone ante un juzgado para no nombrar a los comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Con un videomensaje y el hashtag #TransparenciaLegislativa, Martínez Cázares advirtió que ya no quieren más trabas para hacer realidad el derecho que tienen los periodistas, y en general todos los mexicanos, de acceder a la información pública que tiene que dar el gobierno.

"Hoy un enredo judicial que quiere impedir el nombramiento de las tres vacantes en el Inai", advirtió en la grabación colgada en Facebook.

Al señalar unos apuntes en un pizarrón detrás de él, el político explicó que "por un lado, hay un amparo 1714/22 que nos ordena nombrar dos comisionados: una comisionada objetada por el presidente ganó el 524/2023 en la suspensión y otro comisionado objetado perdió el 623/2023 y, por notoriamente improcedente, se lo desecharon".

Detalló que "hoy aparece en el sistema de información de seguimiento de expedientes del Poder Judicial de la Federación, que la Jucopo, órgano de gobierno que preside el senador Monreal, hizo manifestaciones, dijo algunas cosas que supuestamente imposibilitan al Senado a dar cumplimiento al amparo que nos ordena nombrar dos comisionados".

Ante ello se preguntó "¿qué dijo la Jucopo? No lo sabemos. Creo que dijo excusas, pretextos, trabas, chicanadas parlamentarias".

Por ello "exijo saber qué le dijo al juzgado 17 que nos ordena el nombramiento, exijo conocer el nombre y las firmas de los coordinadores que firmaron ese documento, exijo transparencia para México y ahora para el Senado de la República en sus trámites. Además, afirmo categóricamente que el sucesor del comisionado Acuña no tiene ningún problema judicial para nombrarlo ¡ya!".



PAN propone quitar al Presidente facultad de veto a comisionados

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez, a nombre de la bancada del PAN, presentó una iniciativa para impedir que el presidente de la República pueda vetar el nombramiento de comisionados del Inai.

"Es una facultad injerencista que no tiene razón de ser, vulnera el espíritu de autonomía, y con esto se evitaría el exceso del presidente y se fortalece la plena autonomía de este Instituto, además de detener posibles interferencias desde el Ejecutivo", señaló.

El proyecto plantea reformar el artículo 6 constitucional y al artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de nombramiento de los comisionados del Inai.