Expediente de DEA contra Cienfuegos es de paja: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, comentó que el gobierno mexicano debería estar decepcionado porque el expediente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, es de paja y no contiene pruebas.

En respuesta a los dichos del Departamento de Justicia estadounidense, respecto a que se sentía decepcionado por la forma como se procedió en el caso de Salvador Cienfuegos, a quien la DEA señaló por presuntamente tener vínculos con el narcotráfico, Ricardo Monreal dijo que México es quien debería sentirse inconforme por los "procesos y detenciones arbitrarios" que la agencia extranjera siguió en este caso.

"El Depto. de Justicia de EUA expresa decepción por la difusión del expediente del caso Cienfuegos. La justicia mexicana debe sentirse indignada por procesos y detenciones arbitrarios y expedientes de paja sin pruebas. Ante todo, debido proceso y presunción de inocencia, donde sea", señaló el líder de los morenistas en su red social.

Hace tres días la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que no ejercería acción penal contra el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya que el expediente elaborado por la DEA no contenía pruebas suficientes para ir tras el general.

Los documentos enviados desde Estados Unidos incluían supuestas comunicaciones entre Salvador Cienfuegos e integrantes del grupo delictivo H2, algo que también fue negado por extitular de la Sedena en su declaración ante la FGR.