Expertos: pudo haber mal manejo de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas en microbiología, anestesiología e infectología coincidieron en que el hongo “Fusarium solani” causante del brote de meningitis en Durango, de acuerdo con la Secretaría de Salud, podría haber contaminado el medicamento de uso anestésico durante su preparación en el laboratorio por malas prácticas de origen o porque se trató de fármaco “pirata”.

Las autoridades sanitarias no descartan dicha hipótesis, pero han dicho que no han “encontrado irregularidades críticas” en cuanto a los proveedores o el fabricante y que investigan los “errores de práctica” en la raquea y “fallas críticas” en la aplicación del medicamento, que derivó en la clausura de cuatro hospitales privados en Durango.

La comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris, Bertha Alcalde Luján, informó el pasado 30 de noviembre que realizan el análisis de la trazabilidad de los medicamentos, es decir, detectar a qué proveedor le compraron los hospitales, y el fabricante; y que hasta ahora “no hemos encontrado irregularidades críticas”, dijo.

José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología, de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), afirmó que han ocurrido accidentes similares en otras partes del mundo, y que la literatura médica internacional ha concluido que el medicamento fue el causante.

“Ahí el problema fue, casi estoy seguro, de control de calidad en la preparación de estos reactivos, o sea, no fue problema del anestesiólogo o del hospital, ni siquiera de los que compran producto”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señaló que no es un problema que sea común, “en realidad es accidental, en cuanto a las preparaciones de estos fármacos, si no se hace el control de calidad adecuado y se aseguran que no tenga ningún microorganismo”.