Explosión de bomba molotov crea pánico en cine de Ciudad Juárez

Momentos de tensión y pánico vivieron habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que se reportaran detonaciones y estruendos dentro de una sala de cine ubicada en un popular centro comercial.

De acuerdo con los primeros reportes de prensa local, los hechos ocurrieron en la plaza comercial Gran Patio, ubicada en el cruce de las calles Óscar Flores y bulevar Zaragoza, sitio al que acudieron distintas corporaciones de seguridad luego de haber recibido el reporte a través de una llamada anónima al 911.

En redes sociales se viralizaron videos del momento en el que a los visitantes del cine y centro comercial se les observa correr despavoridos por el inmueble, mientras que agentes de Seguridad Pública de la entidad ingresan para contener la situación.

Medios de comunicación locales apuntaron que el número de emergencia 911 recibió un reporte por amenaza de bomba, ya que los primeros ciudadanos en comunicarse fue lo que mencionaron. No obstante minutos más tarde un hombre se comunicó de manera anónima y aseguró que se habían registrado detonaciones de arma de fuego en la plaza Gran Patio.

Aunque hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua ni la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez han emitido algún comunicado sobre lo acontecido en el popular centro comercial, testimonios compartidos en redes sociales dan cuenta de que oficiales de cuerpos de seguridad arribaron a corroborar el reporte.

Según información del medio Norte Digital, el cine y la plaza comercial fueron desalojados para resguardar la integridad de los visitantes, no obstante, tras realizar una revisión de las instalaciones localizaron tres bombas molotov.

El informe policiaco consultado por el medio citado apuntó a que las bombas caseras se ubicaron en la sala 7 del Cinépolis que se encuentra en el centro comercial Gran Patio. Pese a que se reportaron detonaciones de arma de fuego, las autoridades no ubicaron ningún indicio balístico en las inmediaciones.

De forma extraoficial se reportó que una de las bombas Molotov sí hizo explosión, por lo que su detonación pudo haber sido el estruendo que visitantes del cine y el centro comercial escucharon y por el cual solicitaron el apoyo de cuerpos de seguridad.

No se reportaron personas heridas, sin embargo, personal de las corporaciones de seguridad tampoco logró la detención de los responsables de haber dejado los artefactos explosivos en el lugar público que diariamente recibe a cientos de visitantes.

Los videos generaron gran indignación entre usuarios de redes sociales, quienes rechazaron que la ola de violencia haya escalado tanto en Ciudad Juárez que se extendió hasta la vida cotidiana de sus habitantes.

"Menos mal que no pasó a mayores, pero qué susto se han de haber llevado los que presenciaron todo el movimiento"; "Que coraje que la gente ya no se salva de la violencia ni haciendo acciones tan inocentes como el ir al cine ): cada vez estamos peor, a este paso ya una ni le dan ganas de salir de casa", "Ese tipo de episodios son el pan de cada día de los que viven en Juárez! hasta cuando las autoridades se van a poner las pilas, solo están de adorno", fueron algunas de las opiniones de internautas recopiladas de redes sociales.

Habitantes de Ciudad Juárez aseguraron que esta no es la primera vez que en ese centro comercial colocan bombas Molotov, pues el pasado 14 de abril uno de los artefactos estalló en uno de los pasillos provocando alarma entre las decenas de visitantes.