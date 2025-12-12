logo pulso
Explosión de camioneta con músicos en Guanajuato deja seis heridos

Accidente con pirotecnia en León deja tres heridos graves en banda musical

Por El Universal

Diciembre 12, 2025 12:18 p.m.
LEÓN, Gto., diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La explosión de una camioneta que transportaba a los integrantes de una banda musical y pirotecnia para los festejos de la Virgen de Guadalupe, dejó seis personas lesionadas, tres de ellas graves, entre quienes está un menor de edad, en la colonia Piedad de la Joya.

La noche de este jueves, las víctimas se dirigían en caravana al templo Soledad de las Joyas en una plataforma anclada a la camionera, cuando uno de los acompañantes prendió un cohete y las chispas cayeron sobre la pirotecnia.

El vehículo llevaba un altar religioso decorado y con iluminación, mientras los músicos tocaban a bordo del remolque.

La tragedia ocurrió poco antes de las 8:00 de la noche en las calles Aristóteles y Calcopirita; detrás de la camioneta iban hombres a caballo que resultaron ilesos.

La música y la camioneta atrajeron la atención de vecinos que grabaron con sus celulares la movilización de la unidad antes, durante y después de la detonación.

Elementos de Protección Civil, paramédicos y bomberos acudieron para auxiliar a las víctimas, en tanto que policías viales controlaban el tráfico.

Un adolescente fue trasladado en condiciones críticas por quemaduras y cinco personas más también requirieron hospitalización; en el lugar se proporcionó atención a tres personas con lesiones menores.

