Explosión de pipa de gas deja 10 fallecidos en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de la Ciudad de México actualizó las cifras de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Al momento se reportan 10 personas fallecidas; 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales; y 22 personas ya fueron dadas de alta.