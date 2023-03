Exponen irregularidades de empresa de seguridad en estación del INM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL). - La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que dieron inicio al proceso administrativo sancionador en contra de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.

La empresa está relacionada con el incendio que se registró el 27 de marzo en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 personas.

En conferencia de prensa la funcionaria federal dijo que la compañía está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional.

Detallan Grupo de Seguridad Privada a cargo de vigilancia en estación migratoria de Ciudad Juárez / Foto: Captura Youtube Presidencia

"Ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales", expresó.

La funcionaria señaló que la empresa sólo tenía reportados cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República.

"No cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal", subrayó.

Indicó que tiene el registro de que de las 28 personas heridas: cinco son de origen salvadoreño, 10 guatemalteco, ocho hondureños y cinco venezolanos. De ellas, 27 permanecen hospitalizadas y una fue dada de alta.

"Comentar que, de las 39 personas fallecidas, seis son de nacionalidad hondureña, siete salvadoreña, 18 guatemalteca, una colombiana y siete venezolana".

Se concedieron seis órdenes de aprehensión por el delito de homicidio y lesiones tras el incendio que se registró el 27 de marzo en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, informó Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR.

"Vamos a proteger los derechos humanos de las víctimas… la diligencia tiene que ser apegada a derecho sino lo hacemos así las órdenes de aprehensión no estarán fundadas y queremos darles una respuesta a las víctimas", aseveró en conferencia de prensa.

En su intervención la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que ya se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión y fueron puestos a disposición del juez.

Investigaciones de tragedia en Ciudad Juárez irá hasta el fondo, "tope donde tope": Rosa Icela Rodríguez. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se hará justicia en el caso de los 39 migrantes muertos en Ciudad Juárez y se castigará a todos los responsables "tope donde tope".

En conferencia de prensa, la funcionaria no quiso abundar sobre la posible culpabilidad del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, pero reiteró que no se protegerá a ningún funcionario que haya incurrido en algún tipo de responsabilidad.

"No sé va a evadir ninguna responsabilidad", subrayó.

Dijo que hay plena confianza en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República.

Rosa Icela Rodríguez destacó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es darle prioridad a la atención médica de los 27 migrantes lesionados.