Exreina de belleza asesinada en Polanco: Fiscalía investiga

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Una mujer fue localizada sin vida dentro de un departamento en la colonia Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que su esposo acudiera ante el Ministerio Público para denunciar que la víctima había sido atacada a tiros presuntamente por su propia suegra.

Feminicidio en Miguel Hidalgo: detalles y denuncias

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido desde el pasado 15 de abril al interior del inmueble ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14, departamento 203, donde la víctima se encontraba acompañada de su esposo y de la madre de este.

Según la declaración rendida por Alejandro ante autoridades ministeriales, su madre Erika habría realizado varias detonaciones de arma de fuego en contra de Carolina, quien murió dentro del departamento.

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Acciones de la autoridad y testimonios en el lugar

Fue hasta el 16 de abril cuando elementos de la policía capitalina que realizaban patrullajes en la zona observaron una unidad de servicios periciales frente al edificio, por lo que se acercaron para conocer lo ocurrido.

En el lugar, personal forense confirmó que el esposo de la víctima se había presentado horas antes ante la Fiscalía para denunciar el feminicidio ocurrido un día antes.

Policías también entrevistaron al guardia de seguridad del inmueble, Ricardo, quien señaló que durante su turno de 24 horas no escuchó detonaciones ni alguna situación inusual, mientras que su compañero, quien lo relevó posteriormente, tampoco reportó incidentes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de la mujer señalada por el denunciante.