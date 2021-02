Extraditan a EU a narco que trabajó para cinco cárteles

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Raúl Flores Hernández, El Tío, traficante que trabajó con los principales cárteles del país y a quien se vinculó con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

De acuerdo con la FGR, El Tío fue extraditado a Estados Unidos, donde una Corte Federal del Distrito de Columbia busca procesarlo por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Las autoridades lo señalan como probable responsable de negociar y traficar grandes cantidades de cocaína con los cárteles Jalisco Nueva Generación, La Federación de Sinaloa, los Beltrán Leyva y Milenio, desde 1980 hasta marzo de 2017.

Además, se le acusa porque durante ese periodo supuestamente mantuvo fuentes de suministro en Colombia y controló las rutas de envío de México hacia Estados Unidos.

Fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los agentes estadounidenses designados para su traslado final a Washington.

Estados Unidos identificó en 2017 a Flores Hernández, detenido en julio de ese año, como uno de los narcos más poderosos, e incluso lo ligó con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

A raíz de ello, las cuentas de ambos personajes públicos fueron congeladas tanto en México como en Estados Unidos, pero actualmente ya se encuentran liberadas. Hasta septiembre de 2020, Julión Álvarez todavía formaba parte de la lista de personas vinculadas al lavado de dinero del narcotraficante.

Ese mes, EL UNIVERSAL informó que Hernández Flores solicitó un amparo para que el gobierno de México requiriera a Estados Unidos garantías de que no se le aplicará la pena de muerte una vez que sea entregado a dicho país.

Reclamó que la Cancillería se negó a solicitar una carta compromiso a Estados Unidos para que no le apliquen la pena capital y para que no sea juzgado por otros cargos que no sean los señalados en la petición de extradición.