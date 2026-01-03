Extraen datos de caja negra de tren

logo pulso
Nacional

Por El Universal

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que continúa el desarrollo de las diligencias con motivo de la integración de la carpeta de investigación, tras el descarrilamiento de uno de los trenes que circulaba en el Corredor Interoceánico a la altura del poblado de Nizanda, en Oaxaca donde el pasado domingo fallecieron 14 personas y quedaron alrededor de 100 heridos.

En un comunicado la FGR resaltó que bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, realizaron la extracción de información de la caja negra de la locomotora, la cual se encuentra resguardada en una bodega de indicios.

Indicó que, como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) hizo entrega de la comparecencia del Apoderado Legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la cual se aportaron indicios que se anexaron a la indagatoria.

Asimismo, integrantes de la Fiscalía Federal en Oaxaca efectuaron las gestiones con el objetivo de brindar las facilidades necesarias para la entrega del cuerpo de una persona fallecida en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS.

Por otra parte, continúa la elaboración de los dictámenes periciales de expertos de la AIC en las materias de genética y química forense, informática, así como ingeniería civil, arquitectura y otras especialidades.

La FGR enfatizó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), da seguimiento al estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas.

