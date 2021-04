Fallan 413 altavoces en prueba de audio en la CDMX

Tras las pruebas de audio en los altavoces de la CDMX que se realizó este domingo, el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Juan Manuel García Ortegón, informó que en 413 de los 12 mil 826 postes de la capital del país no sonó el audio de prueba.

"La reproducción del audio fue de manera exitosa en el 96.8% de los postes, en 3.2% desafortunadamente no se emitió la señal de manera correcta, se encuentran en la tecnología analógica y ya pudimos clasificar la mayoría de las fallas", indicó en conferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Detalló que en los altavoces que no se escuchó el audio fue que en el 46.49% tuvo falla de electricidad que va desde la conexión, 22.53% proceso de diagnóstico; 14.29 por falla enlace de comunicación; 12.59 por daño en amplificador; 3.63% siniestro y 0.48% por reubicación de obra pública.

Adicionalmente, la ciudadanía tras la prueba de audio de altavoces realizó 853 reportes al 911, Locatel y SUAC por fallas por lo que todas serán atendidas de manera inmediata ya que en diversas zonas el volumen de la prueba fue bajo.

En ese sentido, en los siguientes días equipos del C5 harán pruebas en los postes que no tuvieron volumen adecuado y que incluso ya han sido reparados pero sigue persistiendo la falla.

"Estamos en un proceso de renovación tecnológica para 6 mil 702 postes que faltan de transitar a la nueva tecnología digital, lo vamos hacer mediante un proceso de licitación pública que lo está haciendo publicada el 19 de abril (...) de manera que para finales de este año no quede ningún par de altavoces que utilice la tecnología analógica y todo sea una solución digital", señaló García Ortegón.

Alistan correcciones en altavoces con fallas

Por su parte, Claudia Sheinbaum aclaró que en los 413 postes que no emitieron el mensaje de prueba se harán las correcciones por lo que se encuentran realizando una solución de fondo para sustituir todos los altavoces que tienen tecnología analógica a digital.

"En algunos de los altavoces fue bajo, y justamente en los analógicos y al tener la tecnología digital, que la tendremos en el segundo semestres de este año estaremos en un mucho mejores condiciones para tener los altavoces funcionando al 100%", añadió que hay altavoces de al menos 15 años.

La jefa de Gobierno indicó que en las zonas que no tienen postes con altavoces se encuentran trabajando con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y empresas de telefonía para un mecanismo que permita alertar a la ciudadanía en caso de un sismo y que pueda tomar todas las precauciones.