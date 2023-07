Fallar a principios de 4T sería traicionar al pueblo: Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López Hernández afirmó que "sería una traición al movimiento, pero sobre todo al pueblo", fallar a los principios de la Cuarta Transformación, que ahora debe ser consolidada a través del relevo generacional, con lealtad y unidad "porque todavía viene el tiempo del cambio en México".

Al encabezar una asamblea informativa en Ciudad Madero, Tamaulipas, a la que asistió un nutrido grupo de trabajadores petroleros, el político tabasqueño les reconoció porque defendieron en su momento, y lo siguen haciendo, a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero también a la Comisión Federal de Electricidad, afectadas años atrás por "la mal llamada" reforma energética.

Subrayó que hoy en día Pemex y sus trabajadores son uno solo en la defensa de la empresa productiva del Estado mexicano, y ello se debe a la visión democrática del presidente López Obrador, quien planteó la organización y desarrollo de elecciones libres y secretas de más de 85 mil petroleros en todo el país para la designación de sus dirigentes nacional y seccionales.

"No fue una tarea fácil. Había desconfianza mutua, pero por instrucciones del presidente de la República, y como encargado de las negociaciones correspondientes, lo primero que pedí en las interminables reuniones que tuvimos, incluso de madrugada muchas de ellas, fue darnos una oportunidad de creer unos en otros, y así pudimos avanzar mucho", relató.

El resultado de ello, añadió, fue que hoy todos los líderes seccionales fueron electos por sus propios trabajadores, igual que el dirigente nacional del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, en un proceso que hoy es ejemplo para "el nuevo sindicalismo mexicano" que, a partir de esa experiencia, ahora realiza votaciones libres y secretas en su vida interna.

Por otra parte, Adán Augusto llamó a no entrar en "disputas estériles por el agua, porque en este país ahora todos somos iguales y el agua la necesitamos todos, lo mismo aquí en Tamaulipas que en Chihuahua, Sonora, Nuevo León, en todo el país, y por eso el gobierno del presidente López Obrador trabaja para que no le falte a nadie y para que haya tarifas eléctricas justas en México".

Resaltó que, como un demócrata pleno que es, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminará el próximo año su mandato, "pero va a continuar la Cuarta Transformación de la vida pública nacional porque así lo quiere el pueblo".

Al finalizar en este puerto su tercer día de recorrido por el estado de Tamaulipas, el político tabasqueño subrayó que se trata ahora de consolidar la Cuarta Transformación porque el tiempo de cambio no se detiene en el país.

En su décimo séptimo día de andar por todo el país para difundir los logros de la Cuarta Transformación, el tabasqueño dijo finalmente que para defender este movimiento no se necesita dinero, de modo que así, como lo aprendió del presidente López Obrador, no requiere de financiamiento público para encontrarse con el pueblo, por eso rechazó, reiteró, los 5 millones de pesos que ofreció su partido, Morena, para caminar y explicar a la gente en todo México, qué es este movimiento.